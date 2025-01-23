Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka'nın Cinayeti: 12 Tutuklu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 9 tutuklunun bulunduğu soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayetin ardından soruşturmayı derinleştirdi.

Ekipler yaptıkları çalışma sonrası H.A. ve H.B'yi Mersin'de, A.A'yı ise Şanlıurfa'da düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin dosyada 3 şüphelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Olay

Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde geçen sene 22 Kasım'da yolda yürürken maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Teknik Direktör Ersin Aka, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

Saldırının olduğu bölgede 25'e yakın boş kovan tespit edilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklanmıştı.