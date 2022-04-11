Çorluspor 1947 Bölgesel Amatör Lige yükseldi

Tekirdağ Süper Amatör Ligde mücadele eden Çorluspor 1947 şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lige yükseldi.

Tekirdağ Namık Kemal Stadyumunda, Tekirdağ Süper Amatör Küme B Grubu şampiyonu Saray Spor ile play off maçında karşılaşan Çorluspor 1947 maçın ilk yarısını 1 -0 üstünlükle kapattı.

İkinci müsabakayı 2-1'lik skor ile geçen Çorluspor 1947 şampiyon oldu.

Maç sonunda oyuncular, teknik heyet ve yöneticiler sevinç yaşadı.

Çorluspor 1947 Kulübü Başkanı Yusuf Gümüş, basın mensuplarına namağlup şampiyon oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Bütün futbolcu ve teknik heyeti gönülden kutladığını belirten Gümüş, "Bu çok güzel bir duygu. Yıllar sonra Çorluspor 1947'yi yeniden şampiyon yapmak bize nasip oldu. Sezonun başında şampiyonluğa inanmış bir takım vardı ve şimdi de bu inanmış ekip şampiyon oldu. Çok mutlu ve gururluyuz. Bölgesel Amatör Lig'de de iddiamız devam edecek" dedi.