Çorlu ve Saray ilçelerinde aranan zanlılar yakalandı
Çorlu ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan bir zanlı ile Saray ilçesinde 11 suç kaydı olan bir zanlı yakalandı. İki ayrı operasyon sonucunda yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Çorlu ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı.
Süleymanpaşa ilçesinde uygulama noktasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobil sürücüsü Çorlu ilçesinde yakalandı.
Reşadiye Mahallesi'nde polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Y.Ç'nin yapılan sorgulamasında, 7 ayrı suçtan arandığı ve 4 yıl 25 ay 10 gün hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Saray'da aranması olan zanlı tutuklandı
Saray ilçesinde 11 suç kaydı olan zanlı yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Bozoba Mahallesi'nde belirlediği bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, çeşitli suçlardan 13 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ç. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.