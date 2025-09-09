Haberler

Çorlu ve Kapaklı'da Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan Zanlılar Gözaltına Alındı

Çorlu ilçesinde bir zanlıda uyuşturucu, Kapaklı ilçesinde ruhsatsız tabanca ve fişek, Süleymanpaşa ilçesinde ise otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi. Her üç durumda da zanlılar gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine A.K'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde üst aramasından ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine H.Y'yi durdurdu.

Üst aramasından ruhsatsız tabanca ve 23 tabanca fişeği ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

-Otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde aracında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü S.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır - Güncel
