Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam üç zanlı gözaltına alındı. Araç ve üst aramalarında uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Çorlu ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Aramada uyuşturucu hap ele geçirildi, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu bulundu
Kapaklı ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.