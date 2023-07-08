Çorlu ve Ergene'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ve Ergene ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çorlu'da H.Ç. isimli şüpheli polis merkezine götürülürken, Ergene'de ise M.M. isimli şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Süleymanpaşa ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirildi ve N.E. isimli zanlı tutuklandı.