Çorlu TSO ile Türkiye Kalite Derneği arasında "iyi niyet bildirgesi" imzalandı - Haberler

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Çorlu TSO ile Türkiye Kalite Derneği arasında "iyi niyet bildirgesi" imzalandı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu TSO ile Türkiye Kalite Derneği arasında

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) arasında "Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi" imzalandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) arasında "Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi" imzalandı.

Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, yaptığı açıklamada, Ulusal Kalite Hareketi'nin, etkileri itibarıyla yaşam kalitesinin sürekli zenginleştirilmesi, yükseltilmesi ve yenilenmesini içerdiğini belirtti.

Volkan, şunları kaydetti:

"İmzalanan bu bildirge ile KalDer ve Çorlu TSO, EFQM (European Foundation for Quality Management – Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli'ni esas alacak. Bu bağlamda Çorlu TSO'nun tüm çalışanlarında ortak bilinç yaratmak hedefiyle mükemmellik yolculuğu haritası belirlenmiş oldu."

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Türkiye Kalite Derneği, Ticaret, Çorlu, Güncel, Haberler

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