Çorlu tren faciası davasının 16. duruşması başladı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen ve 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin 13 sanıklı davanın 16'ncı duruşması başladı. Aileler, dava öncesinde Çorlu Santral'dan başlayarak "Adalet istiyoruz" yazılı pankartla ve "Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek" sloganlarıyla duruşmanın yapılacağı salona kadar yürüdü. Katliamda oğlu Oğuz Arda Sel'i yitiren Mısra Öz, "İçeride 13 tane sanık yargılanıyor. Bu 13 sanığın, bugün savcının mütalaasında açıkladığı durumda bizim beklediğimiz, olası kasıt üzerinden her birinin ceza almasıdır. Bu bir karar duruşması değil ama karar duruşması kadar önemli" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin yargılamanın 16'ncı duruşması, bugün Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma öncesinde aileler, Çorlu Santral önünde bir araya gelerek duruşmanın yapılacağı Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ne kadar yürüyüş yaptı.

Aileler, yürüyüş sırasında, faciada yaşamını yitirenlerin resimlerinin yer aldığı "Adalet istiyoruz" yazılı pankartla "Hak, hukuk, adalet; kaza değil, cinayet", "Çorlu'nun hesabı sorulacak" ve "Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek" sloganları attı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un da katıldığı yürüyüşün ardından duruşmanın yapılacağı yere ulaşan aileler, katliamda yaşamını yitirenlerin isimlerini okuyarak hep bir ağızdan "Burada" ve "Adalet istiyoruz" dedi.

MISRA ÖZ: ADALETİ İSTEMİYORUZ, BEKLİYORUZ

Faciada oğlu Oğuz Arda Sel ile eski eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, şunları söyledi:

"Biz adalet istemiyoruz artık. Biz adaleti bekliyoruz. Olması gerekeni yapmalarını bekliyoruz. Duruşmalardan beri ne yazık ki gerçek sorumlular dediğimiz, elimizde taşıdığımız bu liyakatsız kişiler, liyakatsız yöneticiler; ne yazık ki savcılığın elinde yetki olduğu halde bir yerlere güçleri yetmediği için bu duruşma salonlarına getirilemediler. 'Suçlu yağmurdur' denilen yerden şu anda 13 tane sanığa geldik. İçeride 13 tane sanık yargılanıyor. Bu 13 sanığın, bugün savcının mütalaasında açıkladığı durumda bizim beklediğimiz, olası kasıt üzerinden her birinin ceza almasıdır. Bu bir karar duruşması değil ama karar duruşması kadar önemli. 6 yıldır bizim yaptığımız bütün mücadelelerin, sizlerle birlikte, yanımızda olan herkesle birlikte vermiş olduğumuz adalet mücadelesinin bugün hukuk tarafındaki gerçeğini göreceğiz.

"ADALETİ SAĞLAYAMAYANLAR DA YARGI KARŞISINA GEÇECEK"

Ne yazık ki Türkiye'de şu anda hukukun olmadığı, hukuktan bahsedemediğimiz, gerçek sorumluların, katillerin dışarıda gezdiği fakat suçsuz insanların hapislerde tutulduğu, tutsak edildiği günlerden geçiyoruz. Biz her şeye rağmen adalet diye talebimizi dile getiriyoruz. Bir gün bu ülkeye adalet gelecek. Bir gün bu ülkede adaleti sağlayamayanlar da yargı karşısına geçecek ve herkes hesap verecek ama Çorlu nezdinde söylemek gerekirse 6 yıldır bir kişi dahi tutuklu yargılanmıyor. Bir kişi dahi işinden, görevinden alınmadı. Şu anda gerçek sorumlu, asli sorumlu dediğimiz İsa Apaydın ihaleler alıyor kurmuş olduğu şirket üzerinden. Yani ödüllendiriliyorlar. Ali İhsan Uygun, genel müdür yardımcısı idi, genel müdür oldu TCDD'ye, son görevinden alınana dek. Yani bizim ülkemizde ne yazık ki bu tür olaylarda ceza değil, bir güzel ödül geliyor. Biz bugün dediğim gibi olası kasıt bekliyoruz savcılıktan. Umarım korkmadan, vicdanlarıyla, yetkileri dahilinde karar verirler. Umarım sarayın gücünün altında ezilmeden sadece adalete hizmet ederler."