Çorlu tren faciası davasında savcı mütalaasını açıkladı

ÇAĞATAN AKYOL

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 yılında meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300'den fazla kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davanın 17'nci duruşmasında savcı, mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıklar Mümin Karasu, Turgut Kurt ile Özkan Polat'ın bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaları nedeniyle cezalandırılması için talep edildi. Mahkeme heyeti, tutuklama taleplerinin hükümle birlikte değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı 24 Ocak 2024 tarihine erteledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar Köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin 13 sanığın "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı davanın 17'nci duruşması bugün yapıldı. Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çorlu Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapılan duruşmaya sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da duruşmayı izledi.

3 SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Ailelerin ve müşteki avukatlarının sanıklar hakkındaki olası kast talebinin reddedildiği duruşmada savcı, mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Mümin Karasu, Turgut Kurt ile Özkan Polat'ın bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaları nedeniyle cezalandırılarak tutuklanmaları; diğer sanıklar Celaleddin Çabuk, Çetin Yıldırım, Burhan Ortancıl, Deniz Parlak, Kubilay Başkaya, Levent Kaytan, Levent Muammer Meriçli, Nihat Aslan, Nizamettin Aras ile Tevfik Baran Önder'in ise basit taksirden cezalandırılmaları talep edildi.

TUTUKLAMA TALEPLERİNİN HÜKÜMLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklama taleplerinin hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma, 24 Ocak 2024 tarihine ertelendi.

MAHKEME SALONUNDA GERGİNLİK YAŞANDI

Duruşmanın bitmesinin ardından kayıp yakınları, mahkeme heyetine tepki gösterdi. Faciada oğlu Oğuz Arda Sel ile eski eşi Hakan Sel'i yitiren Mısra Öz, "Katilleri koruyorsunuz. Tiyatro oynuyorsunuz" dedi. Mahkeme Başkanı'nın da Öz'e yönelik "Alın bunu" demesinin ardından salonda gerginlik yaşandı. Kızı Bihter Bilgin'i, yeğenini ve iki kardeşini kaybeden Zeliha Bilgin de sanıklara tepki göstererek gözyaşlarıyla salondan ayrıldı.