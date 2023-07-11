Çorlu Trafik Eğitim Parkı'nda 6 Bin 532 Öğrenciye Eğitim Verildi

Çorlu ilçesindeki Trafik Eğitim Parkı'nda 6 bin 532 öğrenciye uygulamalı ve teorik trafik eğitimi verildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için sürücülerin ve yayaların bilinçlendirilmesinin önemini vurguladı. Milli sporcudan Başkan Yüksel'e ziyaret ve Çorlu'da sokak basketbol turnuvası kayıtları başladı haberleri de yer aldı.

Çorlu ilçesindeki Trafik Eğitim Parkı'nda 6 bin 532 öğrenciye uygulamalı ve teorik trafik eğitimi verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, parkta gazetecilere yaptığı açıklamada, ulaşımın insanların günlük hayatta kullandığı en önemli ihtiyaçlardan biri olduğunu belirtti.

Trafik kazalarının sebep olduğu can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi için sürücülerin ve yayaların bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Albayrak, "Geleceğin bilinçli sürücüleri ve yayalarının yetiştirilebilmesi için belediye olarak Trafik Eğitim Parkı projemizi hayata geçirdik. Parkta öğrencilere yönelik teorik ve uygulamalı olarak eğitimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde toplam 6 bin 532 öğrencimize eğitim verdik." dedi.

Milli sporcudan Başkan Yüksel'e ziyaret

Bulgaristan'da düzenlenen badminton turnuvasında şampiyon olan milli sporcu Sinem Yıldız, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i ziyaret etti.

Başkan Yüksel ve milli sporcu Yıldız bir süre sohbet etti.

Yüksel, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduklarını belirterek, şampiyon Yıldız'ı tebrik etti.

Yıldız'a antrenörü Hüseyin Mert de eşlik etti.

Çorlu'da sokak basketbol turnuvası kayıtları başladı

Hayatını kaybeden Çorlu Belediyesi Spor Kulübü (ÇBSK) Basketbol takımı kaptanı Ziya Berhan Kılıç anısına bu yıl üçüncüsü düzenlenen sokak basketbol turnuvası için kayıtlar başladı.

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Çorlu Belediyesi tarafından desteklenen "Ziya Berhan Kılıç 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası" 28-30 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Turnuvada, büyük, genç, yıldız ve küçük kategorilerinde takımlar mücadele edecek.

Sürpriz yarışmalar ve gösterilerin düzenleneceği turnuvada dereceye giren takımlara toplam 110 bin lira ödül verilecek.

Turnuvaya belediyenin internet sitesi üzerinden kayıt yaptırılacağı belirtildi.

Başkan Yüksel esnafın sorunlarını dinledi

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ulaş Mahallesinde taksicilerle bir araya geldi.

Yüksel, Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nadir Samancı, yönetim kurulu üyesi Çağdaş Şahin ile taksi durağında esnafın sorunlarını dinledi.

Taksicilerle bir süre görüşen Yüksel, yapılacak çalışma ile ilgili olarak esnafa bilgi verdi.

Yüksel, taksicilerin sorunlarını çözüme kavuşturduklarını belirtti.