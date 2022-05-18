Çorlu polisi öğrencileri Fenerbahçe maçına götürdü - Haberler

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Çorlu polisi öğrencileri Fenerbahçe maçına götürdü

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu polisi öğrencileri Fenerbahçe maçına götürdü

Çorlu Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir grup öğrenciyi Fenerbahçe-Karagümrükspor maçını izlemeye götürdü.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir grup öğrenciyi Fenerbahçe-Karagümrükspor maçını izlemeye götürdü.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Fenerbahçe Spor Kulübü ile iletişime geçerek öğrenciler için maç izleme talebinde bulundu.

Yazışmalar sonucu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı, ilçede eğitim gören ve aralarında polis çocuklarının da bulunduğu bir grup öğrenci izledi.

Öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne teşekkür etti.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe, Polis, Çorlu, Güncel, Haberler

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