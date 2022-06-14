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Çorlu Millet Bahçesi ilçe halkından ilgi görüyor

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu Millet Bahçesi ilçe halkından ilgi görüyor

AK Parti Tekirdağ Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, Çorlu Millet Bahçesi'nin vatandaşlarca yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

AK Parti Tekirdağ Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, Çorlu Millet Bahçesi'nin vatandaşlarca yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Omurtak Caddesi'nde açılan Millet Bahçesi'ni ilçeye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Hafta sonları olmak üzere bahçeye çok sayıda ziyaretçi geldiğini anlatan Keskin, "Hükumetimiz özellikle de son dönemde ilçemize çok büyük yatırımlar yapıyor. Bunları sırasıyla hayata geçiriyoruz. Bizler, göreve geldiğimizden beri, ekibimizle birlikte ilçemize 'daha fazla ne kazandırabiliriz' yada 'olanın üzerine başka neler koyabiliriz' diye çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız bütün projelerimiz de yerli yerini buluyor. Hamdolsun, millet bahçemizi de Çorlu'ya kazandırmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Çorlu Millet Bahçesi, hükumetimizin ilçemize kazandırdığı en güzel eserlerden biridir." diye konuştu.

Keskin, ilçeye kazandırılan bahçe için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, parti yönetici ve milletvekillerine teşekkür etti.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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