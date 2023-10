Çorlu ilçesinde İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

İHH Temsilcisi Cemalettin Günay, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının desteklediği protesto eyleminde, terör devleti İsrail'in dün gece içinde binlerce kişinin bulunduğu hastaneyi bombalayarak tarihin vahşi katliamlarından birini gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu saldırıda bine yakın kişinin şehit edildiğini belirten Günay, bu zulmün artık durması gerektiğini vurguladı.

Filistin ve Müslüman halkın her zaman yanında ve destekçisi olduklarını ifade eden Günay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Rahim olan Rabbimizden şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. On bir gündür tarihinin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Bütün dünya Siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor. Bu sessizlik artık katil İsrail'e ikrar mahiyetinde bir desteğe dönüşüyor ve gün geçtikçe zulmün şiddetini arttırmasına neden oluyor. ABD'nin başını çektiği İsrail destekçisi Batılı ülkeler bu vahşet karşısında da ikircikli açıklamalar yapmış, Siyonistleri kınamaktan imtina etmiş, saldırının faili hakkında saptırıcı açıklamalar yapmıştır. Üstelik ABD, soykırımda kullanılan silahları İsrail'e göndermeye devam edeceklerini utanmazca beyan etmiştir. Soykırımcı devlet kendisine verilen şartsız ve kayıtsız desteği fırsata dönüştürmüş ve dün gece bütün dünyanın dehşet verici bir öfkeyle izlediği hastane saldırısını gerçekleştirmiştir."