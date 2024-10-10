Çorlu Havalimanı'nda Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Havalimanının apron kısmında yapılan tatbikatta, senaryo gereği motor ve kuyruk kısmından alev alan bir uçağa itfaiye ekipleri müdahale etti.

Tatbikatta, kısa sürede söndürülen yangında uçakta bulunan yaralılar olay yerindeki ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Çorlu Havalimanı Müdürü Ahmet Gündoğmuş, gazetecilere tatbikatın başarılı geçtiğini söyledi.

Her yıl rutin olarak Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldığını belirten Gündoğmuş, "Yılda bir kere yangın tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Senaryo gereği 155 yolcu ve 4 kişilik mürettebat bulunan uçak, piste yaklaşırken acil durum deklare etti. Bunu, kule bize bildirdi. Biz de gerekli tedbirleri alarak 1500 metrede durabilen uçağı acil müdahaleyle söndürdük. Uçakta bulunan 6'sı ağır olmak üzere toplam 23 yaralı hastaneye sevk edildi." diye konuştu.