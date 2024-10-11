Çorlu Deresi Turkuaz Renk Aldı, Yetkililer İncelemeye Başladı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Çorlu Deresi, Yulaflı ile Sağlık mahalleleri arasında turkuaz renkte akmaya başladı. Bölgedeki fabrikalardan kaynaklanabileceği düşünülen bu durum, mahalle sakinlerinin dikkatini çekerek yetkililere bildirildi. Çevre ekipleri su numunesi aldı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen Çorlu Deresi, turkuaz renkte akmaya başladı.
Ergene Nehri'nin kollarından olan Çorlu Deresi, ilçenin Yulaflı ile Sağlık mahalleleri arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümde turkuaz renk aldı.
Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede derenin renginin değiştiğini gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme için sudan numune aldı.