Çorlu'dan Gençten Duyarlılık Örneği: Yolda Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti

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Tekirdağ Çorlu'da bir lise öğrencisi, yolda bulduğu 1400 lirayı sahibine ulaştırılması için polise teslim etti. Kadircan Güler, bu davranışıyla vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Çorlu'da lise öğrencisinden insanlık örneği: Yolda bulduğu paraları polis teslim etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da lise son sınıf öğrencisi genç, yolda bulduğu 1400 lira parayı sahibine ulaştırılmak üzere polise teslim etti.

Mekatronik bölümü lise son sınıf öğrencisi Kadircan Güler, Muhittin Mahallesi'nde yolda yürürken bir tomar para buldu. Duyarlılık örneği gösteren Kadircan Güler, paranın sahibine ulaşması için polis çağırdı.

Paranın bulunduğu sokak üzerine gelen polis ekipleri, Güler'den parayı teslim aldı. Yapılan kontroller sonrası 1400 liralık banknot, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

"Vatandaşlık görevimizi yaptık"

Kadircan Güler, "Yürürken yolda bir tomar parayla karşılaştım. Hemen ekipleri arayıp teslim ettim ve vatandaşlık görevimizi yaptı. İnşallah para sahibine bir an önce ulaşır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - Güncel
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