Çorlu'daki voleybol turnuvasında 'Since 1826' şampiyon oldu

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen birimler arası voleybol turnuvasında şampiyon, zabıta ekiplerinin oluşturduğu "Since 1826" oldu.

Çorlu Belediyesi Birimler Arası Voleybol Turnuvası, Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda 9 takımın katılımıyla yapıldı.

Yarı final müsabakalarında İmar Gücü, Since 1826, Yakamoz ve Trakya'nın Güneşi takımları karşılaştı.

Rakiplerini yenerek şampiyonluk maçına çıkan Since 1826 ve İmar Gücü takımlarının arasında oynanan müsabakada gülen taraf zabıta ekiplerinden oluşan Since 1826 takımı oldu.

Since 1826 müsabakayı 3-2 kazanarak turnuvanın galibi ve kupanın sahibi oldu.

Yakamoz ve Trakya'nın Güneşi takımları arasında oynanan müsabakada rakibini mağlup eden Trakya'nın Güneşi turnuvada üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonunda değerlendirmede bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Oldukça keyifli ve çekişmeli müsabakalar izledik. Personelimizin motivasyonunu ve uyumu artıran, birimler arasında dostluk ve yardımlaşmaya olumlu katkılar sunan bu tür organizasyonları devam ettireceğiz." dedi.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.