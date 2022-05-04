Çorlu'daki Şahinler Ortaokulu voleybolda Türkiye üçüncüsü oldu - Haberler

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Çorlu'daki Şahinler Ortaokulu voleybolda Türkiye üçüncüsü oldu

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu'daki Şahinler Ortaokulu voleybolda Türkiye üçüncüsü oldu

Çorlu ilçesinde bulunan Şahinler Ortaokulunun küçük kızlar voleybol takımı Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde bulunan Şahinler Ortaokulunun küçük kızlar voleybol takımı Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Tekirdağ il birincisi olarak önce Düzce'de düzenlenen yarı finallere, ardından Çankırı'daki Türkiye finallerine katılan Şahinler Ortaokulu küçük kızlar voleybol takımı, Mersin ve Ankara temsilcilerini geride bıraktı ve Aydın ekibi ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen maçı kaybeden Çorlu temsilcisi, üçüncülük maçında yine kendisi gibi Tekirdağ temsilcisi olan Şehit Mehmet Şengül Ortaokulunu yenerek Türkiye üçüncüsü oldu.

Çorlu Şahinler Ortaokulu Müdürü Fatih Ersöz, yaptığı açıklamada, okul sporcularını elde ettikleri başarıdan dolayı kutlayarak, "Çorlu'muza kazandırdığımız bu başarı için ekip olarak çok mutluyuz, hedefimiz seneye Türkiye şampiyonluğuna ulaşmak. Buna da ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz." dedi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ, voleybol, Türkiye, Çorlu, Güncel, Haberler

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