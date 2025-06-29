Çorlu'daki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinin çöp depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Çorlu-Tekirdağ yolu Karatepe mevkisinde bulunan tesisin çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel