Çorlu'daki Çiftlikte Yangın Çıktı

Çorlu'daki Çiftlikte Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

Zafer Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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