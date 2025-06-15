Çorlu'daki Çiftlikte Yangın Çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

Zafer Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Çiftlikte maddi hasar meydana geldi.