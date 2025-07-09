Çorlu'daki Alüminyum Fabrikasında Yangın Çıktı

Çorlu'daki Alüminyum Fabrikasında Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir alüminyum fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 işçi ayakta tedavi edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir alüminyum fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Hatip Mahallesi'nde Tekirdağ yolu üzerinde bulunan fabrikanın bahçesindeki ahşap paletlerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden fabrika görevlileri, durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında, dumandan etkilenen 4 işçi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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