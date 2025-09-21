Çorlu'da Zincirleme Trafik Kazası ve Anız Yangını
Çorlu ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. T.U. idaresindeki hafif ticari araç, S.S. ve A.K.'nın kullandığı otomobillerle çarpıştı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, ilçede çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çorlu ilçesinde zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Hatip Mahallesi'nde T.U. idaresindeki 20 FZ 130 plakalı hafif ticari araç, S.S. yönetimindeki 59 AHA 298 plakalı otomobil ve A.K'nin kullandığı 59 AIG 488 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.K. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çorlu'da anız yangını söndürüldü
Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sarılar Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.