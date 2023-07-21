Çorlu'da Yolun Emniyet Şeridinde Yürüyen Kişi Kamyonetin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun emniyet şeridinde yürüyen Metin Söğüt (53), kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kamyonetteki 2 kişinin de yaralandığı kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi Demirkaya mevkisinde meydana geldi. Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Metin Söğüt, yolun güvenlik şeridinden yürüdüğü sırada Mert Ö.?nün kullandığı 17 FZ 600 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Söğüt, metrelerce savruldu, kamyonet düştüğü su kanalındaki sete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Söğüt'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonette yaralanan sürücü Mert Ö. ile yanında bulunan 1 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Söğüt'ün cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de olay yerine gelerek bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.