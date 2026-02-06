Midibüsün çarptığı kadın yaralandı; kaza kamerada

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Nezahat Bilgin (45), yolcu midibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gündüz saatlerinde Muhittin Mahallesi Bağlariçi mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Nezahat Bilgin'e, şoförünün ismi öğrenilemeyen yolcu midibüsü çarptı. Bilgin'in aracın altında sürüklendiği gören vatandaşların uyarısıyla kazayı fark eden şoför, midibüsü durdurdu. Vatandaşların yardımıyla midibüsün altından çıkarılan Bilgin, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Midibüs şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),