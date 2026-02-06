Haberler

Midibüsün çarptığı kadın yaralandı; kaza kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, yolcu midibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı ve şoför gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Nezahat Bilgin (45), yolcu midibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gündüz saatlerinde Muhittin Mahallesi Bağlariçi mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Nezahat Bilgin'e, şoförünün ismi öğrenilemeyen yolcu midibüsü çarptı. Bilgin'in aracın altında sürüklendiği gören vatandaşların uyarısıyla kazayı fark eden şoför, midibüsü durdurdu. Vatandaşların yardımıyla midibüsün altından çıkarılan Bilgin, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Midibüs şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
