Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çorlu'da yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Çorlu'da yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle 2 kişi arasında çıkan silahlı kavga sonrası 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle 2 kişi arasında çıkan silahlı kavga sonrası 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı ile Cemal Gürsel Bulvarı'nın kesiştiği dönel kavşak mevkiinde meydana geldi. Araç sürücüleri Tayfun Işık (28) ile R.G. arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Araçtan inen ikili karşı karşıya geldi. İddiaya göre, Tayfun Işık'ın silah çekmesi üzerine R.G. de silahla karşılık verdi.

R.G.'nin silahından çıkan kurşun Tayfun Işık'ın başına isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tayfun Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Işık'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde polis tarafından silahıyla birlikte yakalanan şüpheli R.G. gözaltına alındı.

Evli ve 1 çocuk babası Tayfun Işık'ın ölümü ailesi, yakınları ve sevenlerini hüzne boğdu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Tragger kavga Çorlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title