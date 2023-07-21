Çorlu'da yol verme kavgası: 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonet ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan muştalı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonet ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan muştalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi girişinde meydana geldi. İsmetpaşa Bulvarı yönüne seyreden motosikletli ile kamyonet sürücüsü arasında trafik yüzünden gerginlik yaşandı. Araçlarını durdurarak sözlü tartışmaya giren şahıslar kavgaya tutuştu. İddiaya göre, motosikletlinin muştalı saldırısına uğrayan kamyonetteki yolcu Cafer U. yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ