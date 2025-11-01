Haberler

Çorlu'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü, bazı eğitim uçuşları iptal edildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sis etkili oldu, Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Çorlu'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 50 metrenin altına düştüğü ilçede, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önemli noktalarda önlem aldı; trafikteki sürücüleri yavaş gitmeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi. Hava sıcaklığının 11 derece olduğu ilçede, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Haber- Kamera - Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
