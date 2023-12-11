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Çorlu'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

11 Aralık 2023 12:12 Son Güncelleme: 12:14 Abone Ol

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlük yaşadı. Şehir içindeki ana arterlerde trafik akışı durma noktasına geldi ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte sisin gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.