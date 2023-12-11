Çorlu'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlük yaşadı. Şehir içindeki ana arterlerde trafik akışı durma noktasına geldi ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte sisin gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.
Özellikle şehir içindeki ana arterlerde trafik akışı durma noktasına geldi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü çevre yolunda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.