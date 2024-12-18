Çorlu'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığı 4 derece olarak ölçüldü ve sisin gün boyu devam etmesi bekleniyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Çevre yolunda ise maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin gün boyu aralıklarla görüleceği belirtildi.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel