Çorlu'da Yenilenen Hayvan Bakımevinin Açılışı Gerçekleştirildi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün katılımıyla, Çorlu Belediyesince yenilenen ve geliştirilen hayvan bakımevinin açılışı yapıldı.

Açılış programında, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztürk, bakımevi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Vali Recep Soytürk, 6 aydır sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar ve toplantılar yaptıklarını söyledi.

Bakımevlerinin hayvanların doğal yaşam alanı gibi olmasının önemli olduğunu belirten Soytürk, "Hayvanın daha huzurlu olacağı, mutlu olacağı bir alan istiyoruz. Bu anlamda da bütün belediyelerimize istedikleri alanlarda yer tahsisi yaptık. Çerkezköy Belediyesi hızlı ve pratik olarak uygulamaya başladı. Ağustos ayında ziyaret ettiğimde ormanın içerisinde dışarı çok sıcakken, doğal yaşam alanlarında huzurlu mutlu hayvanlar gördüm. Sokakta yaşayan hayvanlarımızı, daha huzurlu, daha mutlu, karnı doyan bir ortama hızlı bir şekilde almamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Başkan Sarıkurt, bakımevinin bağışçılarına teşekkür belgesi verdi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Soytürk ve protokol bakımevini gezerek yetkililerden bilgi aldı.