Çorlu'da yeni açılan 'Masal Park' tadilat nedeniyle 2 gün kapatıldı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde 23 Nisan'da açılan "Masal Park" tadilat nedeniyle iki gün kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, açılış günü gelen bazı ilçe sakinlerinin parkta bulunan objelere, bitkilere ve masal kahramanlarına zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, tahribatın giderilmesi için çalışmalar yapılacağından parkın 25 ve 26 Nisan'da ziyarete kapatıldığı kaydedildi.