Çorlu'da Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir yayaya motosikletin çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezindeki Salih Omurtak Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Semih Kaya yönetimindeki 59 ALV 765 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Berat Bıçakcı'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Bıçakçı ve motosiklet sürücüsü Kaya, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
