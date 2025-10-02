Çorlu'da Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: İki Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinde motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezindeki Salih Omurtak Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Semih Kaya yönetimindeki 59 ALV 765 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Berat Bıçakcı'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Bıçakçı ve motosiklet sürücüsü Kaya, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),