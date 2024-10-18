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Çorlu'da Yaya Geçidinde Minibüsün Çarptığı Anne ve İkizleri Yaralandı

Çorlu'da Yaya Geçidinde Minibüsün Çarptığı Anne ve İkizleri Yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yaya geçidinde minibüsün çarptığı anne H.Y. ve 5 yaşındaki ikizleri M.Y. ile A.Y. yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Minibüs sürücüsü tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinde minibüsün çarptığı anne H.Y. ile 5 yaşındaki ikizleri M.Y. ve A.Y. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Rumeli Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. O.H.'nin kullandığı servis minibüsü, yaya geçinden karşıya geçmek isteyen H.Y. ile ellerinden tuttuğu ikizleri M.Y. ve A.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ile çocukları savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ile çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin gözaltına aldığı minibüs sürücüsü O.H. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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