Çorlu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evlerinde uyuşturucu ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilen ve 2 kişiyi de yaralanmasının şüphelisi oldukları belirlenen 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışması kapsamında bir evde arama yaptı. Aramada, 4 fişek esrar, 41 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi, S.B., N.Ç. ve S.B., gözaltına alındı. Şüphelilerin birinin 'kasten yaralama', silahlı tehdit','görevi yaptırmamak için direnme' suçlarında aranması olduğu belirlendi. Ayrıca, 3 şüphelinin ilçede 2 kişiyi tabanca ile vurarak yaraladıkları ve firari oldukları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., N.Ç. ve S.B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklardı.