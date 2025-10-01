Çorlu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, İki Şüpheli Gözaltında
Çorlu ve Şarköy ilçelerinde yapılan uyuşturucu ve silah baskınlarında iki şüpheli gözaltına alındı. Çorlu'da bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunurken, Şarköy'de ise bir kişi üst aramasında sentetik uyuşturucu ile yakalandı. Ayrıca, Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi R.T. gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Şarköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde şüphe üzerine O.M'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.