Çorlu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Çorlu ilçesinde yapılan operasyonda evde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca Süleymanpaşa ilçesinde bir zanlının üst aramasında sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine E.Ç'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.