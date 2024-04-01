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Çorlu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Y'nin Şeyhsinan Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Muratlı ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.G'yi İstiklal Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Çorlu ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.A'nın Önerler Mahallesi'nde evinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile fişek ele geçirildi.

Ev sahibi ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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