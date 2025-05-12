Çorlu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonları: 3 Gözaltı
Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde yapılan polis operasyonlarında, evinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli ve otomobilinde ruhsatsız tabanca taşıyan bir başka kişi gözaltına alındı. Ayrıca, şüphe üzerine durdurulan bir kişi üzerinde uyuşturucu ile yakalandı.
Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde B.D'nin otomobilinde arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde şüphe üzerine G.T'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.