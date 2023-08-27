Çorlu'da Uyuşturucu ve Makaron Operasyonu

Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen metruk binadaki 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, 15 bin 600 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen metruk binadaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kemalettin Mahallesi'ndeki bir metruk binayı kontrol etti.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi.

Binada bulunan M.Ç, M.D, Ö.B, M.T. ve D.E. gözaltına alındı.

Makaron ele geçirildi

Çorlu ilçesinde 15 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, boş makaronların kaçak tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler Reşadiye Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 15 bin 600 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.