Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

İki evde yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 170 gram eroin, 5 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda D.B. ve M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.