Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Çorlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir evde uyuşturucu madde ele geçirilirken, ev sahibi O.D. gözaltına alındı. Ayrıca Süleymanpaşa ilçesinde yapılan üst aramasında başka bir kişi olan T.G. de uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi O.D. gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen T.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
