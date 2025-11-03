Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Çorlu'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında, evinde uyuşturucu bulunan M.E.B. ve üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen H.B. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilgi alarak gerçekleştirdikleri çalışmalarda uyuşturucu maddeye el koydu.
Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi M.E.B. gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortacami Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen H.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel