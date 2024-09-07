Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir İş Yerinde Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir iş yerinde yaptığı aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi, gözaltına alınan S.S., tutuklandı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir iş yerinde yaptığı aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi, gözaltına alınan S.S., tutuklandı.
Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, S.S., iş yerinde uyuşturucu maddeler bulunduğunu belirledi. İş yerinde yapılan aramada, 770 gram sentetik kannabinoid, 8 gram metamfetamin, 3 gram esrar, - 4 gram saf A-M kimyasal madde, 315 mililitre aseton, 21 entetik ecza hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1150 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi S.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Haber: Mehmet YİRUN /ÇORLU(Tekirdağ),