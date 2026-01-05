Haberler

Tekirdağ'da asayiş

Güncelleme:
Çorlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında bir otomobilde ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte 4 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca Süleymanpaşa ilçesinde yapılan üst aramasında bir kişide de uyuşturucu bulundu.

Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen F.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel
