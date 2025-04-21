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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

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Çorlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonları sonucunda, bir otomobilde ve çeşitli adreslerde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki zanlı otomobilden, bir zanlı ise evden gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü E.Ş. ve araçta bulunan F.U. gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine S.G'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Evde uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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