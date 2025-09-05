Haberler

Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Milyon Liralık Skunk Ele Geçirildi

Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Milyon Liralık Skunk Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, 20 milyon lira değerinde 30 kilo 365 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, piyasa değeri 20 milyon lira olan 30 kilo 365 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan, 'torbacı' tabir edilen şüphelilere yönelik çalışmalar ve gelen ihbarla, Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Torbacılara ait 1 adres ve 1 araçta yapılan aramada; 30 kilo 365 gram skunk ele geçirildi. Piyasa değeri 20 milyon lira olan uyuşturucularla ilgili 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Tekirdağ'ı, gençlerimizi zehirleyen sokak satıcılarından, torbacılardan temizlemeye kararlıyız. Operasyonlarımız sokak sokak, cadde cadde, gece-gündüz kesintisiz devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
