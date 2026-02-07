Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 26 bin 730 sentetik ecza ve 253 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.