Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bir evde yapılan aramada 330 gram esrar ve 2 Hint keneviri ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 330 gram esrar, 2 Hint keneviri, 2 esrar öğütme aparatı ve uyuşturucu imalatında kullanılan materyaller ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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