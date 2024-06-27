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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu

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Çorlu ilçesinde bir evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi ve zanlı gözaltına alındı. Aynı gün Hayrabolu ilçesinde de uyuşturucuyla yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniye Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde G.D'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Hayrabolu ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri U.E'yi Hisar Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri G.Y'yi Cumhuriyet Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Hayrabolu Çorlu 3.Sayfa Güncel Haberler

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