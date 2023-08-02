Üye Girişi
Haberler

Çorlu'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Silahtarağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 791 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan A.Ç. ve İ.G. gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Silahtarağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 791 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan A.Ç. ve İ.G. gözaltına alındı.

Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Kapaklı ilçesinde motosikletli kurye ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde C.Ş. kontrolündeki 59 UD 364 plakalı otomobil, seyir halindeki K.A. idaresindeki 59 AFE 268 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri K.A'yı Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Otomobil sürücü C.Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Çorlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title