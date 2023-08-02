Çorlu'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Silahtarağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 791 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan A.Ç. ve İ.G. gözaltına alındı.